Ольга Забелинская завоевала две золотые медали на соревновании по велотреку International Belgian Track Meeting в Бельгии, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.

Велогонщица Забелинская 2 февраля в омниуме выиграла золотую медаль с результатом 192 очка, на втором месте — спортсменка из Польши Лотте Копецки (167 очков), на третьем представительница из Бельгии — Марта Яскульска (159 очков).

В групповой гонке по очкам Point Race Ольга Забелинская с 48 очками завоевала очередную медаль высшей пробы. Спортсменка из Бельгии Жольен Д’ор (34 очка) оказалась на втором месте, а Виктуар Берто (31 очко) из Франции стала третьей.

Кроме Ольги Забелинской, Узбекистан представляли Екатерина Кнебелева и Мурад Халмурадов.

Соревнования проходили 1−3 февраля в бельгийском Генте. За призовые места боролись 11 команд из 15 стран. В турнире разыгрывались рейтинговые очки для Олимпийских игр в Токио-2020.