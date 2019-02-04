Со 2 февраля скоростной электропоезд Afrosiyob №762/761 «Ташкент-Бухара-Ташкент» начал делать двухминутную остановку на вокзале Джизака, сообщила пресс-служба компании «Узбекистон темир йуллари».

Изменения внесены в расписание «в целях развития туристического потенциала, создания комфортных условий для туристов и инвесторов., а также по многочисленным предложениям пассажиров», говорится в сообщении.

Напомним, с 1 марта в Джизакской области стартует реализация пилотного проекта «Илгор худуд» («Передовой регион»). Здесь намечены улучшение инвестиционного климата и условий жизни населения, а также развитие новых отраслей промышленности.

Расписание

№762 «Ташкент-Бухара»

7:28 — отправление с центрального вокзала «Ташкент»

8:54 — прибытие в Джизак

8:56 — отправление из Джизака

9:42 — прибытие в Самарканд

9:50 — отправление из Самарканда

10:40 — прибытие в Навои

10:42 — отправление из Навои

11:19 — прибытие в Бухару

№761 «Бухара-Ташкент»

15:50 — отправление из Бухары

16:27 — прибытие в Навои

16:29 — отправление из Навои

17:20 — прибытие в Самарканд

17:28 — отправление из Самарканда

18:14 — прибытие в Джизак

18:16 — отправление из Джизака

19:44 — прибытие в Ташкент