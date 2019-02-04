Государственный таможенный комитет Узбекистана начал публиковать в онлайн-режиме информацию о количестве автомобилей, находящихся в очереди на выезд из страны на пограничных таможенных пунктах.

В специальном разделе сайта ГТК можно увидеть количество легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов, стоящих в очереди, а также статистику выехавших и въехавших автомобилей за сутки.

В комитете отмечают, что информация может быть полезной как для перевозчиков, которые при необходимости смогут вносить изменения в графики движения, так и для граждан, путешествующих на своих автомобилях.