Бахром Баходирович Ашрафханов назначен заместителем министра финансов Узбекистана по социальным вопросам. Это предусмотрено указом президента от 1 февраля, сообщила пресс-службе Минфина в Telegram.

До назначения с сентября работал и. о. председателя правления компании «Узбекнефтегаз», а до этого в 2016—2018 годы — послом Узбекистана в России.

Бахром Ашрафханов (1969 г. р.) — выпускник Ташкентского государственного экономического университета по специальности «Международные валютно-кредитные отношения» (1993 год). С 1993 по 1994 год учился в Университете Кентукки (США).

В 2007—2016 годы работал заместителем министра финансов — начальником Казначейства Министерства финансов. В 2005—2007 годах был первым заместителем министра финансов, в 2004—2005 годах — заместителем министра финансов, в 2002—2004 годах — заместителем министра финансов -начальником Государственной инспекции по страховому надзору Минфина, в 2000—2002 годах — первым заместителем начальника этой инспекции, в 1998—2000 годах — генеральным менеджером узбекско-американской страховой компании UzAIG, в 1994—1998 годах — представителем AIG Trading Group в Центральной Азии.