Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 1 февраля подписал постановление об упрощении процедуры банкротства и коренном совершенствовании деятельности судебных управляющих.

С 1 июля вводится порядок, в соответствии с которым органы государственной налоговой службы обращаются в суд с заявлением о признании должника банкротом не позднее 30 дней со дня возвращения исполнительных документов в связи с невозможностью взыскания задолженности по налоговым и другим обязательным платежам.

Дело о банкротстве может быть возбуждено судом, если сумма требований к должнику — юридическому лицу в совокупности составляет не менее 300-кратного размера минимальной заработной платы, а к должнику — индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, утратившему статус индивидуального предпринимателя, — не менее 20-кратного размера минимальной зарплаты при наличии признаков банкротства.

Срок ликвидационного производства не может превышать девяти месяцев, в исключительных случаях он может быть продлен решением суда, но не более чем на три месяца, на основании ходатайства лиц, участвующих в деле о банкротстве.

Вступивший в законную силу приговор суда об установлении признаков лжебанкротства, сокрытия банкротства или преднамеренного банкротства в результате совместных действий бенефициарных и аффилированных лиц является основанием для привлечения таких лиц к субсидиарной ответственности в порядке, установленном законодательством.

Имущество должников, к которым применены процедуры банкротства, подлежит реализации судебными управляющими через электронный онлайн-аукцион на единой электронной торговой площадке E-IJRO AUKSION.

С 1 марта в Республиканской высшей школе бизнеса и управления имени Абу Райхана Беруни при Национальном агентстве проектного управления при президенте организуются специальные курсы, предусматривающие обучение на договорной основе претендентов на получение аттестата судебного управляющего по специальной программе. Свидетельство о прохождении обучения будет основанием для получения аттестата.

С 1 мая отменяется порядок назначения судебных управляющих из числа работников органов государственной налоговой службы при проведении упрощенных процедур банкротства, возбужденных по заявлениям органов государственной налоговой службы.

C этой же даты вводится порядок, в соответствии с которым при проведении упрощенных процедур банкротства, возбужденных по заявлениям органов государственной налоговой службы, судебными управляющими назначаются лица, имеющие аттестат судебного управляющего четвертой категории и являющиеся членами Ассоциации судебных управляющих.

Судебным управляющим выплачивается вознаграждение в размере 20 минимальных зарплат за каждое оконченное ликвидационное производство за счет средств государственного бюджета на основании решения налоговой инспекции района (города) по месту нахождения должника.

При погашении задолженности по налогам и другим обязательным платежам судебным управляющим выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 5% от суммы погашенной задолженности.

Деятельностью судебных управляющих также смогут заниматься адвокаты, имеющие лицензию по специализации «гражданское и экономическое судопроизводство» и получившие аттестат судебного управляющего.

Назначение судебных управляющих осуществляется судом по представлению кредитора (общего собрания или комитета кредиторов) или уполномоченного госоргана по делам о банкротстве либо Ассоциации судебных управляющих с учетом рейтинговой оценки деятельности судебных управляющих.

Генеральной прокуратуре совместно с Верховным судом поручено до 1 марта внести в Законодательную палату Олий Мажлиса проект закона, предусматривающего усиление ответственности за лжебанкротство, сокрытие банкротства и преднамеренное банкротство.

До 1 мая с учетом передового зарубежного опыта должен быть разработан проект закона «О банкротстве» в новой редакции.