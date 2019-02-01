«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет рецепты блюд, которые можно приготовить на завтрак.

Апельсиновая гранола





Гранола — это полезный и вкусный завтрак. К нему можно подать молоко, йогурт, катык, кефир или фруктовый сок, можно есть и в сухом виде. Эта гранола приготовлена с орехами и апельсиновым соком, который придает ей приятный цитрусовый аромат. После такого завтрака заряд бодрости и энергии гарантирован.

Американские панкейки





Пышные, мягкие и ароматные панкейки — одно из самых популярных блюд для завтрака в Америке. Приготовить их совсем не сложно, а вкус обязательно порадует родных. Подавать панкейки можно с чем угодно: медом, йогуртом или шоколадной пастой, посыпать их орешками или ягодами, украсить бананами или другими фруктами.

Творожные панкейки





Если в семье не очень любят творог, с ним можно приготовить панкейки. Нежные, пышные и вкусные, они могут понравиться и взрослым, и детям. Творожные панкейки хорошо сочетаются с любыми топпингами, фруктами и ягодами, поэтому вариантов подачи существует множество.

Пышный омлет





Любители традиционных завтраков не откажутся от порции омлета, который подают во многих французских ресторанах. Он высокий, пышный, с легкой воздушной текстурой. В этот омлет не добавляют крахмал, муку или соду, он должен подняться только за счет яиц. В приготовлении красивого омлета есть несколько секретов — все они подробно описаны в рецепте.

Яблочные кружочки





Любители блинов и оладьев не останутся равнодушными к яблочным кружочкам, обжаренным в блинном тексте. Это быстрый вариант завтрака для всей семьи, подавать его можно с любимыми топпингами: сливками, сметаной, сгущенным молоком, шоколадной пастой. Лучше всего выбирать плотные яблоки кисло-сладких сортов, которые хорошо держат форму.

Пышные оладьи





Приготовить пышные и красивые оладьи совсем не так сложно, как кажется. Оладьи — отличный вариант для завтрака, когда хочется чего-нибудь вкусного, но простого в приготовлении. Главный секрет приготовления оладьев — тесто не нужно вымешивать до однородности, и они станут мягкими, пористыми и воздушными.

Пирожки из лаваша





Румяные пирожки с начинкой из ветчины и сыра можно приготовить всего за 20 минут. Нужно только нарезать лаваш, выложить начинку, свернуть его и обжарить. У таких пирожков получится аппетитная хрустящая корочка и сливочная начинка. Подавать пирожки можно с любым соусом или есть просто так.

Яичные маффины





Свежая выпечка поднимает настроение с самого утра. За полчаса можно приготовить легкие и воздушные яичные маффины с куриным фаршем и сыром. Они получатся румяными и аппетитными. Яичные маффины — хоть и сытное, но низкокалорийное блюдо, поэтому оно понравится и тем, кто следит за фигурой.

Песочная галета





Еще один вариант выпечки к завтраку — это песочная галета с шампиньонами, колбасой и яйцами. Рассыпчатое тесто и нежная ароматная начинка позволят начать день с позитива. Начинку и тесто можно приготовить с вечера, и тогда утром останется только испечь этот открытый пирог.

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