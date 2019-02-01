В январе цены на товары и услуги на потребительском рынке страны в среднем повысились на 1,5%, говорится в отчете Государственного комитета Узбекистана по статистике.

Товары за месяц подорожали на 1,8%, в том числе продовольственные — на 2,8%, непродовольственные — на 0,5%. Услуги стали дороже на 0,5%. Для сравнения: в январе 2018 года за месяц цены на товары повысились на 3%, услуги — на 1,4%.

Из основных продовольственных товаров лидерство по росту цен принадлежит плодоовощной продукции, которая за месяц стала дороже на 8,3%.

На втором месте по повышению цен — алкогольные напитки (3,7%). Это отчасти можно объяснить повышением ставок акцизного налога на производимую в стране алкогольную продукцию в конце прошлого года.

В январе продолжился рост цен на основные виды хлебопродуктов: мука, хлеб и хлебобулочные изделия, рис и основные виды круп и бобовых за месяц подорожали в диапазоне от 0,2% до 3,7%.

Значительнее всего в январе рис подорожал в Ферганской области (4,7%) и Каракалпакстане (4,5%). Минимальным был рост цен за месяц в Наманганской области (1,1%).

Пшеничная мука ощутимее всего за месяц прибавила в цене в Каракалпакстане (6,9%) и Сурхандарьинской области (5,5%), минимальным был рост цен в Хорезмской области (0,6%). В Андижанской, Бухарской, Навоийской, Наманганской, Самаркандской и Ферганской областях цены на муку за месяц не изменились.

Хлеб из муки высшего сорта подорожал в трех регионах: Каракалпакстане (13,3%), Сурхандарьинской области (9,6%) и Ташкенте (13,1%). Цены на хлеб из муки первого сорта повысились в Республике Каракалпакстан (1,2%), Сурхандарьинской (6,6%) и Ферганской (5%) областях.

Мясо и птица прибавили в цене 0,9%, в том числе бескостная говядина — 0,7%, говядина — 0,6%, баранина — 0,5%, мясо птицы — 1,7%. Рыба и консервы из нее повысились в цене на 2%.

Значительнее всего говядина (кроме бескостного мяса) подорожала в Ташкентской (2,8%) и Сурхандарьинской (1,5%) областях, баранина и бескостная говядина — в Ташкентской области (2,5% и 3,7%), куриная голень и окорочка — в Кашкадарьинской и Ташкентской областях (3,4%), прочее мясо домашней птицы — в Самаркандской (3,8%) и Ташкентской (3,7%) областях.

Молочные продукты поднялись в цене на 3,2%, в том числе творог — на 1,3%, сливки — на 5,2%, молоко — на 5,5%, кефир и простокваша — на 6%. Выше, чем в других регионах, был рост цен на молоко в Ташкентской (10,6%), Джизакской и Наманганской областях (7,9%).

Рост цен зарегистрирован практически на все виды фруктов и овощей, за исключением цитрусовых, которые стали дешевле на 1%. Максимальный рост цен за месяц зарегистрирован на виноград (в 1,3 раза), арбузы (22%) и помидоры (16,3%). Груши подорожали на 12,8%, бананы — на 12,3%, яблоки — на 10,2%, капуста — на 3,9%, лук — на 2,8%, морковь — на 2,5%, картофель — на 1,9%.

Рост цен также отмечен на тыкву (8,6%), огурцы (8%), чеснок (5,1%), соленые огурцы и помидоры (3,4%), свеклу (1,7%), грецкие орехи (1,2%) и сухофрукты (1,1%).

Масложировая продукция за первый месяц года подорожала на 1,6%, в том числе сливочное масло — на 3%, маргарин — на 2,7%, хлопковое масло — на 1,2%, подсолнечное — на 1,1%.

Сахар, чай и другие пищевые продукты в среднем за месяц стали дороже на 1,2%.

В январе из непродовольственных товаров лидирующую позицию по росту цен занимает полиграфическая продукция (16,9%). Повышение цен зарегистрировано практически во всех регионах республики. Исключение составили Джизакская, Навоийская, Сурхандарьинская, Сырдарьинская области и Ташкент, где цены на наблюдаемые виды печатных изданий сохранились на уровне декабря 2018 года.

Повышение цен в диапазоне от 0,2% до 1,5% зарегистрировано практически на все основные виды мужской, женской и детской одежды. Цены на горючее для автомобилей за месяц повысились на 0,7%. На фоне стабильности цен на бензин метан подорожал на 9,4%, пропан стал дешевле на 14,4%.

Выше, чем в других регионах, рост цен на метан зафиксирован в Сырдарьинской области (в 1,2 раза за месяц), минимальным было повышение цен в Бухарской области

(на 3,1%). Цены на пропан снизились практически по всей республике, за исключением Джизакской и Сырдарьинской областей, где в январе был зарегистрирован рост цен.

Значительнее всего за месяц подорожали услуги по отдыху (на 4,2%). Пребывание в санаториях и домах отдыха с января стало дороже на 4,6%, гостиницах — на 4,3%, плата за услуги организаций в сфере туризма повысилась на 2,9%.

Рост цен на услуг гостиниц, санаториев и домов отдыха зарегистрирован в пяти регионах: Каракалпакстане, Андижанской, Наманганской, Самаркандской областях и Ташкенте. В остальных регионах цены на эти услуги сохранились на уровне конца 2018 года. Туристические поездки подорожали лишь в Самаркандской области (на 26,3%), в связи с чем показатель роста цен за месяц в этой сфере по республике составил 2,9%.

Второе место по степени роста тарифов занимают услуги бытового характера, которые за месяц подорожали на 1,2%. Ощутимее всего тарифы на них выросли в Хорезмской (на 2,6%), Кашкадарьинской (на 2,5%) и Самаркандской (на 1,6%) областях. Минимальным был рост тарифов в Сырдарьинской области (на 0,4%).

Кроме перечисленных видов, в январе зарегистрировано увеличение стоимости услуг бань и душевых (на 3%), платы за стоянку автотранспортных средств (на 2,2%), услуг проката (на 2%), индивидуального пошива обуви (на 2%) и ксерокопирования документов (на 1%).

Замыкают тройку лидеров по росту тарифов в январе услуги пассажирского транспорта. За месяц они стали дороже на 0,9%.

Проезд в такси стал дороже в Бухарской (на 12,5%) и Кашкадарьинской (на 4,8%) областях. Проезд в маршрутном такси подорожал в Сырдарьинской области (на 25%) и Ташкенте (на 4,6%).

Стоимость проезда на поездах дальнего следования компании «Узбекистон темир йуллари» повысилась на 3,1%, что связано с ростом курса швейцарского франка

и увеличением комиссионных сборов на местном сообщении.

Пассажирские авиаперевозки компании «Узбекистон хаво йуллари» стали дороже на 1,3%, что вызвано укреплением евро по отношению к национальной валюте.