28 января в Пахтаабадском районе Андижанской области обнаружено тело пятилетней девочки. В убийстве подозревается сосед М. И., сообщила «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Как выяснило следствие, инцидент произошел в понедельник примерно в 14:00. Чтобы скрыть совершенное преступление, М. И. поместил ее тело в синтетический мешок и закопал в землю под своим домом.

Для выяснения причин гибели девочки назначена судебно-медицинская экспертиза.

Прокуратурой Пахтаабадского района в отношении М. И. возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 97 (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах) Уголовного кодекса. Обвиняемый заключен под стражу.

30 января М. И. было выдвинуто обвинение в совершении преступления по пунктам «в, ж, з» части 2 статьи 97 УК (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, то есть лица, заведомо для виновного находившегося в беспомощном состоянии; с особой жестокостью; сопряженное с изнасилованием или насильственным удовлетворением половой потребности в противоестественной форме).

Дело ведет Управление по расследованию особо тяжких преступлений при Генеральной прокуратуре. Следствие взято под особый контроль Генпрокуратуры.