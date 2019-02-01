Компания Huawei объявила об официальном запуске производства многорежимного 5G-чипсета Balong 5000 и первого в мире коммерческого 5G-модема Huawei 5G CPE Pro, построенного на его базе. Вместе два новых продукта обеспечивают высокую скорость беспроводной связи для мобильных устройств, домов, автомобилей и офисов.

Чипсет Balong 5000 официально открывает эру 5G-связи. Помимо смартфонов, он поддерживает широкий спектр 5G-продуктов, включая домашние широкополосные устройства, автомобильные системы, 5G-модули и предлагает клиентам новый уровень беспроводной связи для разнообразных сценариев использования.

«Balong 5000 откроет для потребителей совершенно новый мир. Он гарантирует высокоскоростную связь, необходимую для создания всеобъемлющего искусственного интеллекта. Новый модем Huawei 5G CPE Pro, построенный на основе Balong 5000, обеспечивает свободный доступ в сеть с высокими скоростями. Huawei предлагает полный набор оборудования и решений для 5G-сетей, включая чипы, модемы, облачные сервисы и сети, что позволяет нам по праву занимать лидирующие позиции в этом перспективном сегменте. Мы будем стремиться и дальше открывать новые возможности и преимущества 5G-сетей пользователям по всему миру, изменяя к лучшему все аспекты их повседневной жизни», — сказал Ричард Ю, исполнительный директор Huawei Consumer Business Group.

Balong 5000: в преддверии наступления эры 5G

Благодаря высокой степени интеграции и небольшим размерам, Balong 5000 способен одновременно поддерживать связь по стандартам 2G, 3G, 4G и 5G. Это позволяет эффективно снижать задержку сигнала и потребление энергии при передаче данных в нескольких режимах одновременно, значительно повышая комфорт использования мобильных устройств на ранних этапах развертывания коммерческих 5G-сетей. Balong 5000 стал значительным шагом вперед в развитии этой серии беспроводных чипсетов.

Кроме того, Balong 5000 стал первым в мире чипом, который соответствует промышленным стандартам пиковой скорости загрузки для 5G. В поддиапазоне Sub-6 ГГц (низкочастотный диапазон, в основном используемый для 5G) Balong 5000 способен обеспечивать скорость загрузки до 4,6 Гбит/с. В спектре миллиметровых волн (высокочастотный диапазон, используемый в качестве дополнительного для 5G) Balong 5000 обеспечивает скорость скачивания до 6,5 Гбит/с, что в 10 раз быстрее, чем технология 4G LTE, распространенная на рынке на сегодняшний день.





Balong 5000 стал первым в мире чипом, поддерживающим обе архитектуры 5G: автономную (SA) и неавтономную (NSA). Неавтономная архитектура 5G строится на базе существующих сетей 4G LTE, а автономная архитектура — на собственной независимой инфраструктуре. Balong 5000 может адаптироваться к требованиям любых пользователей и операторов сетей на различных этапах развития 5G.

Balong 5000 стал также первым в мире многорежимным чипом, поддерживающим подключение автотранспорта по технологии Vehicle to Everything (V2X) и обеспечивающим высоконадежную связь с низкими задержками, необходимую для подключенных и самоуправляемых автомобилей. Смартфоны Huawei с поддержкой 5G на базе чипа Balong 5000 будут представлены на всемирном мобильном конгрессе Mobile World Congress в Барселоне уже в текущем году.

Huawei 5G CPE Pro: новый уровень развития домашних сетей

Модем Huawei 5G CPE Pro, построенный на базе чипа Balong 5000, поддерживает беспроводные соединения по стандартам 4G и 5G. В сетях 5G загрузка видео в HD-разрешении объемом 1 ГБ занимает три секунды, а видео 8K можно смотреть в прямой трансляции без торможений и прерываний. Таким образом устанавливаются новые стандарты для домашнего телекоммуникационного оборудования. Новый модем также полезен малому и среднему бизнесу для организации сверхбыстрых беспроводных корпоративных сетей.

Huawei 5G CPE Pro использует новую технологию Wi-Fi 6, обеспечивающую скорость скачивания до 4,8 Гбит/с. Это первый потребительский 5G-модем, поддерживающий протоколы Huawei HiLink, необходимые для подключения оборудование умного дома к сетям 5G.

Являясь пионером 5G-технологий, компания Huawei запустила исследования и разработки в этой сфере еще в начале 2009 года. И на сегодняшний день является единственным производителем, предлагающим комплексные решения для организации сетей нового поколения. В этом направлении работают более 5,7 тысяч инженеров компании, более 500 из которых являются экспертами в области 5G. В общей сложности Huawei организовала 11 совместных центров исследований и разработок 5G-решений по всему миру.

На правах рекламы.