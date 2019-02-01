Казахстанский Народный банк (Halyk Bank) получил предварительное разрешение Центрального банка Узбекистана на открытие подразделения в стране, сообщил корреспонденту «Газеты.uz» первый заместитель председателя ЦБ Тимур Ишметов.

«Halyk Bank сдал документ для получения предварительного разрешения, пока не лицензии, на открытие банка. На прошлой неделе он получил предварительное разрешение Центрального банка, на основании которого они могут начать деятельность по подготовке открытия банка. Оно действует шесть месяцев, в течение этого времени они должны подготовить здание, соответствующее требованиям, и сформировать капитал. При выполнении этих двух требований они могут получить лицензию», — рассказал первый замглавы Центробанка.

Тимур Ишметов также отметил, что грузинский TBC Bank пока не обращался в ЦБ для получения лицензии.

«Грузинский TBC Bank документы на получение лицензии не сдавал. Пока что выразил намерение открыть банк, он уже подготовил бизнес-план, изучает рынок, но документы еще не сдавал», — пояснил он.

В начале января TBC сообщил о своем намерении войти в Узбекистан со своим цифровым необанком Space.