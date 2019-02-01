Министр обороны Узбекистана 29−30 января провел встречу с руководством Центрального командования Вооруженных Сил США в Тампе, штат Флорида, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе оборонного ведомства.

Как сообщалось ранее, с 26 января делегация Узбекистана во главе с министром обороны наблюдала за ходом совместных учений «Южный удар», в котором приняли участие военнослужащие специальных подразделений.





В ходе встречи стороны обсудили вопросы поддержания безопасности и стабильности в Центральноазиатском регионе и в мире.

Кроме того, обсуждены сотрудничество в сфере подготовки военных кадров, проведения совместных и международных учений, тренингов, а также другие актуальные вопросы военного сотрудничества и перспектив его развития между оборонными ведомствами двух стран.





В Центкоме Вооруженных Сил США узбекская делегация ознакомилась с функциями Совместной группы стратегического анализа и Коалиционного координационного центра. На этом их официальный визит завершился.