Первый вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана (АФУ) Умид Ахмаджонов раскритиковал клубы, которые подписывают контракты с 35−36-летними игроками. Руководители и тренеры, которых заботит будущее клуба, обращают внимание на молодых игроков, а не на футболистов, которые могут помочь им лишь в течение сезона, приводит заявление руководителя ассоциации пресс-служба АФУ.

По словам Умида Ахмаджонова, из-за того, что некоторые взрослые футболисты ругают молодых игроков, когда те ошибаются, юноши впоследствии не могут свободно двигаться на поле и не показывают уровень игры.

«Нам нужно уделять больше внимания молодежи. Где они получают игровой опыт? Конечно, в своем клубе. И я хотел бы обратиться к главным тренерам клубов нашего национального первенства. Не бойтесь доверять юношам в матчах чемпионата. Молодые футболисты страстные, полны энергии. Если вы им доверитесь, это придаст им еще больше уверенности. Они могут ошибиться один раз, дважды. Но со временем все образуется, и они смогут помогать своей команде прекрасными выступлениями», — отметил первый замглавы АФУ.

«Почему сборная Узбекистана до 23 лет победила на чемпионате Азии? Потому что они друзья не только на поле, но и за его пределами. Они общаются друг с другом и не имеют превосходства друг над другом. У всех одна цель, и если игрок совершает ошибку, они объединяются, чтобы исправить эту ошибку», — сказал Умид Ахмаджонов.

Он поделился мнением касательно участия национальной сборной Узбекистана в Кубке Азии:

«Наша сборная забила на Кубке Азии семь голов. Стоит отметить, что шестеро из них — это игроки в возрасте до 25 лет. Эльдор Шомурадов — 23 года, Жалолиддин Машарипов — 25 лет, Жавохир Сидиков, Отабек Шукуров, Достон Хамдамов — 22 года. Это те футболисты, кому предстоит долгие годы защищать честь своей страны. Я также хочу поблагодарить наших старших футболистов. Их опыт и профессионализм были очень полезны нашей команде. Но теперь пришло время для омоложения команды».

Впереди у сборной Узбекистана отборочный этап чемпионата мира. «В этом турнире мы уступим дорогу молодежи», — подытожил первый замглавы АФУ.