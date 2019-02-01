Дисциплинарный и этический комитет Азиатской конфедерации футбола (AFC) оштрафовал на 10 тысяч долларов полузащитника сборной Узбекистана Одила Ахмедова за пропуск флеш-интервью после матча 1/8 финала Кубка Азии с командой Австралии, сообщается на официальном сайте AFC.

Встреча, прошедшая 21 января в ОАЭ, завершилась победой австралийцев в серии пенальти — 0:0 (4:2). В той игре Одил Ахмедов провел на поле 120 минут с капитанской повязкой.

Футболист не появился на обязательном послематчевом флеш-интервью, которое утверждено регламентом турнира.

По решению комитета AFC, капитан сборной Узбекистана должен оплатить штраф в течение 30 дней с момента оглашения вердикта. В документе сообщается, что в случае повторного нарушения на него могут быть наложены более серьезные санкции.