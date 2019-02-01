«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагает читателям подборку из шести интересных вариантов досуга в Ташкенте на 2 и 3 февраля.





В Ташкенте стартовали три премьеры фильмов: комедии «Бабушка легкого поведения 2. Престарелые Мстители» и «Семья по-быстрому», криминальная драма «Точка возврата».

Продолжаются показы фильмов «Холмс & Ватсон», «Астрал: Новое измерение», «Волки и Овцы: Ход свиньей», «Крид 2», «Стекло», «Путь домой», «Начни сначала», «Берлин-Аккурган», «Исломхужа», Quyosh yurti pahlavoni, Tinchlik ortida, Istanbullik milliarder, Gildirakli uy, Asal oyi, Millioner kelin, Muzlagan, Opa, Salom rashk, Sarvqomat dilbarim, Scorpion, Unutilganlar, Vasiyat.





В Ташкенте продолжаются выставки:





В GroundZero Technoplaza пройдет бесплатная лекция «Теория лавинной безопасности» от Альберта Попова.

В коворкинг-центре KitobOlami состоится мастер-класс «Крылья на вырост». Елена Лапкова поделится опытом и знаниями, которые помогут будущим стюардессам повысить шансы во время конкурсного отбора.





На выходных дети смогут сделать подснежники из бумаги своими руками в центре Metrika, а также посетить бесплатные кулинарные мастер-классы в «Шоколаднице» и научиться ментальной арифметике в «Галилейке». Кроме того, в ТРЦ Parus пройдет бесплатный кастинг в модельное агентство.





Конноспортивный клуб Argamak Sher приглашает на познавательную шоу-программу, где посетители смогут попробовать себя в верховой езде. Крытый тематический парк Ice City приглашает детей и взрослых на открытие.





Музыкальную программу на выходные подготовили CMI, Barxan, The Great Gatsby, F1rst Restaurant, а также в Pappindom, Level, Clouds, Santini, «Трюфель».

Все мероприятия в Ташкенте — в календаре Afisha.uz.

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