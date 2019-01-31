Инспекция по контролю за агропромышленным комплексом и обеспечением продовольственной безопасности при Генеральной прокуратуре Узбекистана сообщила о миллиардных хищениях в сфере водного хозяйства.

В ходе проверки «Узсувкурилиштаъминот», «Давсувмахсуспудрат» и других предприятий водного хозяйства были выявлены фальшивые записи в актах этих организаций, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

В общей сложности растрачены имущество и средства на сумму 4,27 млрд сумов. Работникам сферы незаконным путем выплачена заработная плата в размере 71 млн сумов.

По данным фактам возбуждены уголовные дела и проводятся следственные мероприятия.