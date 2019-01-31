В Узбекистане будут проводиться тестовые упражнения «Алпомиш» и «Барчиной», включающие в себя спортивные нормативы, которые определяют уровень общей физической подготовки.

Эта предусмотрено постановлением Кабинета Министров от 29 января о пропаганде здорового образа жизни и широком привлечении населения к физической культуре и спорту, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта.

Тесты «Aлпомиш» и «Барчиной», организуемые в виде соревнований, могут сдавать все желающие с 6 лет. Тесты проводятся по разным видам спорта в 12 возрастных категориях дважды в год.

Тем, кто изъявил желание в них участвовать, предлагается обязательный и желательный нормативы. Чтобы получить нагрудные значки «Алпомиш» и «Барчиной» I, II, III степеней, нужно сдать обязательный тест.

К примеру, обязательные тестовые упражнения для возрастной категории 26−33 лет таковы:

Бег на 30 и 60 м;

Бег на 2000 м;

Поднятие тела из лежачего положения вверх;

Наклон вперед с гимнастического сиденья, не сгибая ног;

Подъем и опускание одной рукой гири весом 16 кг.

Желательные тестовые упражнения:

Прыжок в длину с разбега или с места;

Толкание спортивного инвентаря весом 500 или 700 г;

Поднятие тела из лежачего положения вверху на 90 градусов, не разъединяя ног;

Плавание на 100 м в свободном стиле;

Броски баскетбольного мяча в корзину с 3 м;

Дартс (попасть в мишень с 3 м);

Попасть в мишень размером 20×20 см теннисным мячом с расстояния 5 м;

Прогулка на 5 км.

Гражданам, успешно сдавшим тестовые упражнения, вручаются не только нагрудные значки I, II и III степеней, но также спортивный разряд и звание.

Согласно постановлению, с 10 февраля по по всем телеканалам страны три раза в день (утром, днем и вечером) будут показывать 3−5-минутные видеоролики с гимнастическими упражнениями.