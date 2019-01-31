В Университете мировой экономики и дипломатии (УМЭД) с 2019—2020 учебного года возобновится подготовка кадров в области политических наук. Это предусмотрено постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 29 января.

Политология исчезла из списка предметов, преподаваемых в университетах Узбекистана, в 2013 году. «Газета.uz» публиковала статьи об этом в 2013 и 2017 годах.

Постановлением главы государства одобрено открытие кафедры «Политология» в УМЭД и утверждены квоты приема на предстоящий учебный год: 20 бакалавров по направлению «Политология» (в том числе 5 — на грантовой основе), 10 магистров по специальности «Прикладная политология» (2), а также 4 базовых докторанта и 2 докторанта по специальности «Политическая наука».

В документе отмечается, что решение направлено на «повышение эффективности подготовки кадров в сфере политических наук, проведение комплексных системных исследований в области становления и развития гражданского общества, политических основ национальной государственности, формирование и реализацию внутренней и внешней политики государства в условиях глобализации, выработку… научно обоснованных рекомендаций и программ по углублению общественно-политических реформ».

В образовательный процесс в УМЭД планируется привлечь ведущих зарубежных экспертов, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом.

Намечено выделение грантов на исследования в сфере политологии в рамках государственных научно-технических программ.