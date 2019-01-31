Нет ничего плохого в преобладании импорта над экспортом, считает первый заместитель председателя Центрального банка Узбекистана Тимур Ишметов.

«Это отложенный спрос — когда сперва предприятия долго не могли удовлетворить потребности, а затем все разом решили обновить оборудование, модернизировать [производство], поэтому импорт сейчас намного больше, чем экспорт, — сказал он. Мы думаем, это будет продолжаться еще пару лет, это нормально».

Представитель ЦБ подчеркнул, что сейчас люди тратят часть сбережений — «сберегательный характер переходит на инвестиционный, в этом ничего плохого нет».

«Но, думаю, есть смысл правительству анализировать сетку импорта. И если есть возможность определенные товары производить у нас и экономить валютный ресурс, то почему бы и нет, но ни в коем случае не создавая никаких ограничений, никаких запретов», — сказал Тимур Ишметов.

Он пояснил, что к ограничениям относит препятствия при конвертации валюты. При этом на вопрос корреспондента «Газеты.uz», являются ли такими ограничениями высокие таможенные ставки и акцизы, ответил:

«Таможенная и тарифная политика — это не ограничение, это собственно политика, все страны это используют — США, Китай. Нормально защищать свои интересны, но главное, чтобы все было разумно».

По данным Государственного комитета по статистике, в 2018 году внешнеторговый оборот Узбекистана составил 33,8 млрд долларов и увеличился по сравнению с 2017 годом на 27,3%. Объем экспорта составил 14,2 млрд долларов (темпы роста — 13,6%), объем импорта — 19,5 млрд долларов (темпы роста — 39,6%). Сальдо внешней торговли — минус 5,3 млрд долларов.