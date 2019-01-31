Игроки, злоупотребляющие вредными привычками, могут быть пожизненно отстранены от футбола. Об этом заявил первый вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана Умид Ахмаджонов.

Как сообщила пресс-служба АФУ, специальная комиссия отныне будет контролировать ведение футболистами здорового образа жизни, чтобы «игроки не злоупотребляли алкоголем, сигаретами, курением кальяна».

«Наше правительство проделывает большую работу по развитию футбола в стране. В то же время предпринимаются активные действия против людей, которые заинтересованы только в личных интересах из-за различных привычек, которые препятствуют развитию футбола. Таким образом, специальная инспекция будет контролировать ведение здорового образа жизни наших футболистов», — отметил первый замглавы АФУ.

Умид Ахмаджонов заявил, что «некоторые игроки проводят время в ночных клубах до рассвета, выпивая алкогольные напитки и покуривая кальян». А это, в свою очередь, может повлиять на их физическую подготовку перед важными матчами.