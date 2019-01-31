В новом парке «Навруз», создаваемом в центре Ташкента, над каналом Анхор завершается возведение первого в Узбекистане вантового пешеходного моста, сообщили «Газете.uz» в компании «Узбекистон темир йуллари».

Многоуровневая структура моста образует две петли в виде знака бесконечности — прогулочные зоны, соединяющие парк с Музеем олимпийской славы.

Проект разработан проектным институтом «Институт гипростроймост Санкт-Петербург» (Россия). Основные конструктивные элементы и часть вспомогательных материалов были заказаны за рубежом для выполнения проекта в соответствии с конструкторскими решениями.

В строительстве задействованы специалисты предприятия «Мостоотряд» треста «Куприккурилиш» и Дирекции капитального строительства «Узбекистон темир йуллари». Кроме того, привлечены специалисты российских предприятий «Курганстальмост», «МостоСтройИнжиниринг» и Центра обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Разработка концепции моста, дизайн-проекта, рабочей документации и проведение работ целиком профинансированы инвесторами и акционерами Уральской горно-металлургической компании, а также предприятия «Трансмашхолдинг» (Россия).

Объект, который будет передан в дар Ташкенту, является частью долгосрочной благотворительной инвестиционной программы, предусматривающей безвозмездное строительство многофункционального медицинского центра в Мирзо-Улугбекском районе.

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