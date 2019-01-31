После национализации Asia Alliance Bank и недавнего открытия государственного «Пойтахт банка» доля государства в банковском секторе выросла на 1−2% и составила 83−84%. Об этом корреспонденту «Газеты.uz» сообщил первый заместитель председателя Центрального банка Узбекистана Тимур Ишметов.

Он также объяснил причины национализации Asia Alliance Bank, произошедшей вскоре после того, как президент Узбекистана в послании парламенту заявил, что большой уровень государственного присутствия является «главной проблемой в банковской системе» страны.

«Частные акционеры Asia Alliance Bank имели долги перед государством, часть этих долгов они решили оплатить своим имуществом, — сказал Тимур Ишметов. — В Asia Alliance Bank у них была доля, еще другое имущество. Мы в ЦБ узнали потом, когда они свое имущество переоформили в пользу государства в лице [Госкомконкуренции]».

Напомним, владельцем 100% Asia Alliance Bank (создан в 2009 году) стало государство в лице Государственного комитета по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции (ныне орган разделен на три части). При этом 45% акций банка были выкуплены государством в октябре прошлого года. Банк провел эмиссию акций и привлек новых акционеров в лице государственных учреждений.