Конкурс на создание концепции остановок общественного транспорта объявил Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры при поддержке Общественного совета при хокимияте Ташкента и компании First Developing Group.
К участию приглашаются дизайнеры, архитекторы, конструкторы и специалисты по урбанистике. Прием заявок проводится до 15 февраля включительно. Призовой фонд конкурса — 5 млн сумов.
Планируется внедрить единый образ и стандарт для нескольких типов остановок:
- Остановки, через которые проходит большой поток транспорта и пассажиров (более 10 маршрутов общественного транспорта);
- Остановки в исторической части города;
- Остановки в жилых массивах с многоэтажной застройкой;
- Остановки в жилых массивах с индивидуальной застройкой.
Работы принимаются по электронной почте ostanovka.transport@gmail.com или по адресу: Ташкент, проспект Ислама Каримова, 51 — Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Контакты для справок и правила конкурса опубликованы пресс-службой хокимията.
Виктор Неизвесный
Может хоть козырьки нормальные сделают, от солнца и дождя и о скамейках позаботятся, ато сидят 6 человек, а вокруг остановки ещё 20 стоит и ждёт автобуса. Обязательно должно быть табло с отсчетом времени до автобуса и карта маршрутов, причем можно на том же мониторе, а если он ещё и сенсорный будет.. Как минимум две урны и огорождение, чтобы автобусы реально заезжали на остановку, а не останавливалась в двух метрах от неё! Пандусы для съездов, вот и весь рецепт. Опционально можно добавить WiFi и зарядку/розетку.