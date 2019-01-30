Конкурс на создание концепции остановок общественного транспорта объявил Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры при поддержке Общественного совета при хокимияте Ташкента и компании First Developing Group.

К участию приглашаются дизайнеры, архитекторы, конструкторы и специалисты по урбанистике. Прием заявок проводится до 15 февраля включительно. Призовой фонд конкурса — 5 млн сумов.

Планируется внедрить единый образ и стандарт для нескольких типов остановок:

Остановки, через которые проходит большой поток транспорта и пассажиров (более 10 маршрутов общественного транспорта);

Остановки в исторической части города;

Остановки в жилых массивах с многоэтажной застройкой;

Остановки в жилых массивах с индивидуальной застройкой.

Работы принимаются по электронной почте ostanovka.transport@gmail.com или по адресу: Ташкент, проспект Ислама Каримова, 51 — Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Контакты для справок и правила конкурса опубликованы пресс-службой хокимията.