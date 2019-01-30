Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 января принял участие в памятных мероприятиях в связи с днем рождения первого президента страны Ислама Каримова, сообщила пресс-служба главы государства.

Утром Шавкат Мирзиёев возложил венок к подножию памятника Исламу Каримову перед бывшей резиденцией Оксарой в Ташкенте.

Затем президент вылетел в Самарканд, где похоронен Ислам Каримов. Он посетил мавзолей, возведенный рядом с комплексом Хазрати Хизр. Здесь были прочитаны суры из Корана.

В Комплексе форумов Самарканда был подан поминальный плов. В мероприятии приняли участие представители государственных и общественных организаций, аксакалы и молодежь.

Общественность Самаркандской области возложила цветы к подножию памятника Исламу Каримову у площади Регистан.

Цветы были возложены и к памятнику первому президенту в Карши.