На каждые 100 тысяч жителей Узбекистана в среднем приходится 140 заключенных. По итогам прошлого года эта цифра снизилась более чем на 10% по сравнению с 2017 годом, сообщил на брифинге Министерства внутренних дел в среду начальник Главного управления исполнения наказаний МВД подполковник Жамшид Султанов.

Из каждых 30 отбывающих наказание в местах лишения свободы один заключенный — это женщина, отметил он.

По словам главы ГУИН, уменьшение числа заключенных связано со снижением общего уровня преступности в стране.

Согласно оценкам Международного центра тюремных исследований (ICPS), в Казахстане на 100 тысяч населения приходится 186 заключенных (общее число — почти 34 тысячи, данные 2018 года), в Таджикистане — 121 (9317, данные 2010 года), в Кыргызстане — 171 (10574, данные 2018 года), в Туркменистане — 552 (30,4 тысячи, данные 2017 года).

Начальник по связям с общественностью и СМИ МВД Узбекистана генерал-майор Кутбиддин Бурхонов рассказал, что в 2018 году 88% граждан, отбывших наказание в колониях исполнения наказания, были обеспечены работой, 27% получили материальную помощь.

«Число преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, снизилось на 49,1%. Мы также обучаем заключенных профессиям во время отбывания наказания, чтобы они смогли далее интегрироваться в общество», — сказал он.

Кутбиддин Бурхонов отметил, что в следственных аппаратах органов внутренних дел, изоляторах временного содержания, спецприемниках, местах отбывания административного ареста и местах исполнения наказания установлены 1814 камер видеонаблюдения, в том числе 123 — в следственных изоляторах и 283 — в реабилитационных центрах.

«Число преступлений, совершенных осужденными, снизилось на 90%. Значит, когда ведется видеозапись, они сдерживают себя от совершения преступлений. Камеры установлены в 100% таких учреждений», — подчеркнул Кутбиддин Бурхонов.