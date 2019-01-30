Президент Узбекистана подписал постановление об организации работы Министерства инвестиций и внешней торговли.

При министерстве создаются Совет по тарифному и нетарифному регулированию, Агентство по привлечению иностранных инвестиций и Агентство технологического развития. Последнее, в частности, займется привлечением зарубежных технологий к созданию производств конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью на базе местного сырья.

Согласно документу, в двухмесячный срок будут утверждены типовые инвестиционные договоры, а также правила их составления и заключения. При этом в договоры не могут включаться исключительные положения и права, ставящие хозяйствующие субъекты в доминирующее положение на рынке.

С 1 июля взаимодействие с инвесторами будет осуществляться по принципу «одно окно». Потенциальные инвесторы будут получать консультации, сопровождение при получении государственных услуг, в том числе подключении к инженерно-коммуникационной инфраструктуре, а также содействие в заключении инвестиционных контрактов.

Заместители руководителей местных органов власти, ответственные за привлечение инвестиций и развитие внешней торговли, на ежеквартальной основе будут предоставлять в Министерство инвестиций и внешней торговли аналитические материалы и отчеты о проделанной работе по привлечению прямых иностранных инвестиций и технологий в базовые отрасли экономики и развитие инфраструктуры, а также реализации проектов за счет средств технического содействия (грантов) и льготных кредитов международных финансовых институтов и иностранных правительственных финансовых организаций.

Документ обязывает Министерство инвестиций и внешней торговли «оперативно принимать меры» по сообщениям о неблагоприятных условиях для инвесторов и участников внешнеторговых операций, в том числе за рубежом.

С 1 февраля упраздняется Фонд финансирования государственных программ развития. Функции по финансированию государственных программ развития возложены документом на Министерство финансов.

Кабинет Министров Узбекистана в месячный срок утвердит план мероприятий по внедрению системы самосертификации продукции Узбекистана для стран, в которых она признается. При этом Торгово-промышленная палата наделяется функциями по оформлению сертификатов происхождения Узбекистана.

Министерство инвестиций и внешней торговли до 1 июня разработает и внедрит интерактивную инвестиционную карту Узбекистана, отражающую производительный потенциал и потребность каждого региона в объеме инвестиций, с указанием конкретных проектов с предварительными расчетами и другой информацией, представляющей интерес для потенциальных инвесторов.