Количество преступлений в Ташкенте, связанных с торговлей людьми, за год сократилось на 65% — с 49 в 2017 году до 17 в 2018 году.

Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУВД по итогам совещания, проведенного 30 января с участием представителей управления, прокуратуры, хокимията, Комитета женщин Ташкента, городского совета Союза молодежи и Главного управления занятости и трудовых отношений.

Начальник ГУВД Рустам Джураев отметил, что, поскольку чаще всего жертвами злоумышленников становятся женщины и несовершеннолетние дети, усилена работа по профилактике этого вида преступлений в махаллях и учебных заведениях, на предприятиях и в организациях.

Кроме того, в результате разъяснительно-пропагандистской работы 39614 человек, ранее выехавшие за рубеж, вернулись домой. Все они прошли медицинский осмотр, после чего 1308 человек были госпитализированы, им оказана медицинская помощь.

По сообщению Главного управления занятости города Ташкента, из 39614 человек 6302 лица трудоустроены, 4532 несовершеннолетних теперь имеют возможность получить образование, в том числе специальное профессиональное.