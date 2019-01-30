Договоренности о 13 совместных проектах достигла делегация Хорезмской области во главе с хокимом Фарходом Эрмановым в ходе визита в Малайзию 23−26 января, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел со ссылкой на посольство Узбекистана в Малайзии.

В ходе визита проведены Узбекско-малазийский бизнес-форум и кооперационная биржа, а также обеспечено участие Хорезмской области на выставке Malaysia Halal Expo.

С компанией Serba Dinamik Group Berhad подписано соглашение о строительстве завода по производству каустической соды и жидкого хлора на территории свободной экономической зоны «Хазорасп».

В феврале представители компании Hyrax Oil посетят Хорезмскую область для обсуждения проекта по созданию производства смазочных материалов на территории СЭЗ «Хазорасп».

Компания Hadid Engineering планирует инвестиционный проект в строительной индустрии, а также рассмотрит возможность приобретения акций компаний нефтегазовой, нефтехимической и химической промышленности для модернизации производственных мощностей.

Делегация договорилась о создании в Хорезмской области кластера по разведению рыб и производства рыбных кормов с использованием местного сырья с компанией A Farm Agrotech.

Малазийская телекоммуникационная компания Telekom Malaysia Bhd выразила заинтересованность в инвестиционном проекте в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Достигнута договоренность об открытии филиала узбекско-малазийского совместного инновационного центра Monarch Holdings по оказанию медицинско-косметологических услуг в Ургенче, создании Центра по оказанию медицинских и консультационных услуг в Хорезмской области компанией Alpha International Training & Consultancy, а также об организации экспортоориентированного производства медицинских изделий компанией Ideal Healthcare.

Хокимият Хорезмской области и Технологический университет Малайзии подписали соглашение о внедрении программ бакалавриата и магистратуры малазийского вуза по направлениям инжиниринга, информационных технологий, фундаментальных наук и менеджмента по модели франчайзинга на базе соответствующего вуза области с последующим открытием филиала UTM.

Кроме того, хокимият Хорезмской области и SMITA договорились о прохождении студентами, учащимися в вузах Хорезмской области, практики на крупных предприятиях Малайзии.

Малазийская медийная компания Aquila Emas Sdn. Bhd. планирует провести в Хиве съемки совместного многосерийного художественного фильма для трансляции на телеканалах стран Юго-Восточной Азии.

Представители туристской индустрии Хорезмской области примут участие в туристической ярмарке MATTA TRAVEL MART 18 марта в Куала-Лумпуре, а малазийская сторона будет участвовать в международном форуме по зиёрат-туризму в Бухаре 21−23 февраля. Кроме того, Малайзия организует курсы и семинары для турагентов, гидов и других представителей туристской индустрии Хорезма.

Представители деловых и бизнес-кругов, туристической индустрии, а также потенциальные инвесторы Малайзии посетят Хорезмскую область 5−6 апреля для участия в инвестиционном форуме.