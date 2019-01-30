30 января министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял вновь назначенного посла Турции Мехмета Сурейиа Эра, сообщила пресс-служба МИДа.

Министр принял копию верительных грамот посла.

Стороны обсудили вопросы многопланового двустороннего сотрудничества.

По данным узбекской стороны, в 2018 году объем взаимной торговли увеличился на 40% и достиг 2,2 млрд долларов, Узбекистан посетило около 75 тысяч граждан Турции, что почти в два раза больше предыдущего года.

На встрече собеседники обменялись мнениями относительно графика и повестки дня совместных мероприятий в начавшемся году, центральным среди которых должно стать первое заседание Высшего совета стратегического сотрудничества под председательством глав двух государств. В этом контексте рассмотрены предложения о подготовке сторон к главному событию узбекско-турецкого политического диалога в 2019 году.