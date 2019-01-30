Бригада арбитров во главе с узбекистанским судьей Равшаном Ирматовым будет обслуживать финальный матч Кубка Азии-2019 между сборными Японии и Катара, сообщила Ассоциация футбола Узбекистана.

Для Равшана Ирматова это станет вторым финалом азиатского турнира — в 2011 году он обслуживал финал Кубка Азии между Австралией и Японией (0:1).

На текущих соревнованиях узбекистанец обслуживал матчи группового этапа Сирия — Палестина (0:0) и Иран — Ирак (0:0), игру 1/8 финала Япония — Саудовская Аравия (1:0), а также четвертьфинальное противостояние Южная Корея — Катар (0:1).

В предстоящей встрече главному арбитру будут помогать Абдухамидулло Расулов и Жахонгир Саидов. Резервным судьей назначен Ма Нинг из Китая, видеоассистентами — Паоло Валери (Италия), Мухаммад Таки Бин Жахари (Сингапур) и Кристофер Бит (Австралия).

Матч пройдет на стадионе «Шейх Зайед» в Абу-Даби (ОАЭ) 1 февраля в 19:00 по ташкентскому времени.