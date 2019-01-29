На территории Ташкентского зоопарка планируется строительство «Акванариума», «Сафари парка» и ветеринарной лаборатории, говорится в проекте постановления Кабинета Министров, разработанном Министерством культуры Узбекистана.

Для их создания предлагается привлечь инвесторов на основе государственно-частного партнерства. Предложения по сотрудничеству должны быть представлены до 1 мая.

Ожидается, что в 2024 году в рамках 100-летия Ташкентского зоопарка в столице пройдет расширенная встреча Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА).

Напомним, постановлением Кабмина от 20 мая 2016 года утверждена концепция развития Ташкентского зоологического парка на 2016−2020 годы. Документом предусмотрены реконструкция существующих и строительство новых вольеров для расширения коллекции по образцу ведущих зоопарков мира.

Концепция также включает создание научного комплекса для развития фаунистических исследований, лабораторий зоологии, зооинженерии, а также укрепление технической базы ветеринарной клиники и обеспечение ее электрокардиографом, ультразвуковым сканером, наркозно-дыхательным аппаратом, лабораторными анализаторами, эндоскопическим и рентгеновским оборудованием.