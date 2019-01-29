В Ферганской долине 29 января в 11:16 ощущалось небольшое землетрясение, эпицентр которого находился на территории Кадамжайского района Баткенской области Кыргызстана недалеко от границы с Узбекистаном.

По данным Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана, эпицентр находился в 224 км к юго-востоку от Ташкента. Магнитуда землетрясения в эпицентре составила 4.

Сила подземных толчков в Фергане (30 км от эпицентра) составила 3 балла, в Намангане (87 км) и Андижане (94 км) — 2 балла.