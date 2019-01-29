Для многих людей организация перевозки грузов или доставка большой покупки превращается в настоящий квест. Компании, которым необходимы регулярные перевозки, могут создать свой парк грузовых автомобилей. А что делать в том случае, когда собственного парка нет? Нужно найти подходящий автомобиль, договориться о цене, контролировать весь процесс доставки, погрузки и разгрузки. Это отнимает много времени и сил, а иногда может стать настоящей проблемой.

Конечно, можно воспользоваться частными объявлениями или искать по рекомендациям. Но есть более простое и надежное решение — первое в Узбекистане мобильное приложение PickApp, которое объединяет грузоперевозки по Ташкенту и создает реальное удобство для потребителей.

Экономия времени и простота оформления заказа

Больше не нужно созваниваться с разными водителями, выясняя у каждого стоимость и согласовывая оптимальное для обеих сторон время. Заказ на перевозку можно оформить в режиме онлайн буквально в несколько кликов.





Прозрачный выбор поставщика по заданным параметрам

В приложении PickApp представлены разные категории машин с грузоподъемностью от 500 до 5000 кг. Заказчику всего лишь нужно выбрать марку автомобиля, указать точку отправления и назначения. Далее программа автоматически распределит заказ ближайшему грузоперевозчику, соответствующему заданным параметрам, рассчитает стоимость перевозки.

Программа также предоставляет возможность ознакомиться с информацией о маршруте, исполнителе заказа, отслеживать процесс доставки и другие дополнительные опции в режиме 24/7.

Система бонусов

Для активных пользователей приложения PickApp предусмотрена система бонусов.

Как установить приложение

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо установить приложение PickApp, скачав его в App Store или Play market.

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