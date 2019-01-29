26 января Генеральная прокуратура Узбекистана передала правоохранительным органам Казахстана задержанного в Ташкенте 20 января Артура Трофимова, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе надзорного органа.

Экстрадиция состоялась согласно запросу Генеральной прокуратуры Казахстана о выдаче задержанного.

По данным Генпрокуратуры Казахстана, Артур Трофимов подозревается в соучастии в хищении денег в особо крупном размере из «БТА Банка» в 2005—2009 годах, их легализации, а также в создании и руководстве организованной преступной группой.

Как сообщило казахстанское издание Tengri News, в декабре 2011 года Тверской суд Москвы санкционировал арест председателя совета директоров ООО «Евразия Логистик» Артура Трофимова, который в составе преступной группы, предположительно, присвоил как минимум 730 миллионов долларов «БТА Банка».