22−24 марта пройдет первый Ташкентский международный полумарафон (21 км 97,5 м), посвященный празднику Навруз, следует из проекта распоряжения Кабинета Министров Узбекистана.

Ожидается, что также будет проведен забег на 5 км. Победители и призеры полумарафона (1−8-е места) будут награждены денежными призами в размере от 3 до 12 млн сумов, забега на 5 км (1−6-е места) — от 500 тысяч до 2 млн сумов.

На организацию и проведение мероприятия планируется направить 1,7 млрд сумов и 120,5 тысячи долларов США (1,01 млрд сумов). Расходы будут покрыты за счет спонсорских средств организаций, ведомств, компаний, в том числе иностранных, и благотворительных организаций.

Будет вестись прямая онлайн-трансляцию мероприятия по телевидению и в интернете.

Трасса полумарафона

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