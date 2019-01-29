Уровень безработицы в Узбекистане по итогам 2018 года составил 9,3% экономически активного населения, увеличившись за последний квартал года на 0,3 процентных пункта (с 9%).

Такие данные приводит Министерство занятости и трудовых отношений со ссылкой на масштабное социологическое обследование в 66 городах и районах страны.

Исследование было проведено в октябре Республиканским научным центром занятости населения и охраны труда при министерстве и охватило 330 органов самоуправления граждан, 3300 домохозяйств и около 17,4 тысячи граждан.

Показатель уровня безработицы по сравнению с 2017 годом увеличился на 3,5%, однако Минтруда отмечает, что это связано не с резким ростом числа безработных, а с совершенствованием методологии учета незанятого населения, позволяющим наиболее полно учитывать лиц, нуждающихся в трудоустройстве.

Наиболее высокий уровень безработицы зафиксирован в Кашкадарьинской, Самаркандской и Ферганской областях — 9,7%, наиболее низкий — в Ташкенте (7,9%). Число граждан, нуждающихся в трудоустройстве, составило 1 миллион 368,6 тысячи.

Уровень безработицы среди молодежи (до 30 лет) составил 15,1%, среди молодежи в возрасте 16−25 лет — более 17%, среди женщин — 12,9%.

Численность трудовых ресурсов по итогам года составила 18 миллионов 835,6 тысячи, увеличившись в четвертом квартале на 0,1%. Численность экономически активного населения достигла 14 миллионов 641,6 тысячи (+0,3%), а экономически неактивного населения снизилась до 4 миллионов 193,9 тысячи (-0,5%).

Число занятых в отраслях экономики достигло 13 миллионов 273,1 тысячи человек (-0,1%), в официальном секторе экономики — 5,4 миллиона (+0,9%).

При этом отмечается рост числа работающих на рынках (торговля, обслуживание покупателей и продавцов, челночный бизнес) и торгующих вне рынков (с лотка, вне стационарных точек торговли) (+19,3%), с одновременным снижением числа занятых временной сезонной работой (-6,6%), выехавших на работу за пределы Узбекистана (-8,1%), а также занятых в дехканских хозяйствах (-4%).

Уменьшение числа выехавших на работу за пределы республики на 208,9 тысячи человек объясняется завершением периода трудовых соглашений. В ходе исследования примерно треть вернувшихся сказали, что планируют устроиться на работу по месту постоянного проживания, остальные планируют вновь выехать в трудовую миграцию, а пока — до начала нового сезона — помогают членам семьи или предпринимателям без оформления трудовых отношений.

Улучшение методологии обследования домохозяйств позволило получить более достоверные показатели занятых в неформальном секторе — 7 миллиона 870,1 тысячи (59,3% от общего числа занятых). Из них занятых на временных разовых и сезонных работах — 1 миллион 692,2 тысячи, выехавших на работу за пределы республики — 2 миллиона 384,8 тысячи.

В течение 2018 года в органы по труду за трудоустройством обратились 626,48 тысячи человек (из них молодежь в возрасте 16−30 лет — 245,23 тысячи). Из числа обратившихся трудоустроено 255,54 тысячи человек, к общественным работам привлечены 355,87 тысячи, на профессиональное переобучение направлены 20,54 тысячи. 14,48 тысячи обратившимся назначено пособие по безработице.

Минтруда сообщает, что в декабре было также проведено обследование по изучению вопросов внешней трудовой миграции. Его результаты будут представлены в феврале.