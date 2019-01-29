Первый центр народной дипломатии Шанхайской организации сотрудничества открылся 29 января в Ташкенте, сообщил корреспондент «Газеты.uz».

"Утверждена дорожная карта развития центра, в 2019 году планируется проведение более 30 мероприятий", — заявил на открытии руководитель центра, сенатор Рахматулла Назаров. В их числе — фестивали, ярмарки, мероприятия по сохранению культурного наследия и встречи с неправительственными организациями стран-членов ШОС.

В числе основных задач новой структуры ШОС — содействие развитию сотрудничества между странами организации в информационной сфере, формирование информационных ресурсов и взаимодействие со СМИ, а также укрепление взаимного доверия и добрососедства, межнационального и межконфессионального согласия.

Инициативу о создании центров народной дипломатии в странах-участницах ШОС озвучил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе саммита организации в июне 2017 года в Астане.