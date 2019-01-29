Британская BP и азербайджанская государственная компания SOCAR планируют провести геологоразведочные работы по поиску нефти и газа в Устюртском регионе Узбекистана, сообщила пресс-служба «Узбекнефтегаза».

В мае 2018 года «Узбекнефтегаз», SOCAR и BP Exploration (Caspian Sea) подписали меморандум — компаниям было предложено рассмотреть совместное геологическое изучение Араломорского, Самско-Косбулакского и Байтерекского инвестиционных блоков Устюртского региона.

По данным пресс-службы, руководство «Узбекнефтегаза» провело в Ташкенте переговоры с представителями SOCAR и BP по расширению двустороннего сотрудничества в рамках подписанного меморандума.

«Была подчеркнута необходимость проведения сейсмических и геофизических работ по итогам изучения предоставленных материалов на данных инвестблоках», — говорится в сообщении. По итогам встречи стороны договорились продолжить диалог по обозначенным направлениям, добавили в «Узбекнефтегазе».

По данным Государственного комитета по статистике, добыча нефти в Узбекистане в 2018 году по сравнению с 2017 годом снизилась на 8,2% — до 746,4 тысячи тонн, природного газа — выросла на 6,1% — до 59,842 миллиарда кубометров.