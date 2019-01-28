Незаконную вырубку почти 200 деревьев выявили инспекторы Ташкентского областного управления по экологии и охране окружающей среды, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Госкомэкологии.

На территории парка отдыха «Кушчинор» Паркентского района инспекторы обнаружили вырубленные под корень 280 деревьев — карагач, айлант, арча и акация.

Здесь запланировано строительство спортивного комплекса. У организаторов имелось разрешение на вырубку от хокимията Паркентского района (№3128 от 24 декабря 2018 года), где были указаны 82 дерева: 35 айлантов, 15 карагачей, 10 тополей, 10 акаций и 12 штук арчи.

Таким образом, незаконно вырублено 198 деревьев. Сумма ущерба, нанесенного растительному миру, составила 229,9 млн сумов.

Документы по выявленным нарушениям переданы в органы прокуратуры, сообщила пресс-служба Госкомэкологии.