28 января в трех районах Ташкента, относящихся к TЦ-6, до 16:00 приостановлено теплоснабжение, сообщила пресс-служба столичного хокимията.

Временное отключение связано с инженерно-коммуникационными работами при строительстве дорожной развязки возле бывшего завода ТАПОиЧ.

Горячая вода и отопление будут отсутствовать в Мирабадском и Сергелийском районах — массивы Куйлюк (5, 6, 7), по улицам Янгизамон, Бехтерева, Саракульской, Алимбекова и в городке Общества слепых, а в Яшнабадском районе — массив Куйлюк-обводная, по улицам Мумтоз и Оханграбо.

Кроме того, в тех же локациях Яшнабадского района ожидается отключение газоснабжения.