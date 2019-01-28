Мировая практика использования финансовой информации

В зарубежных странах наблюдается активная тенденция обучения и подготовки специалистов по программе международного уровня «CIMA. Эффективное управление бизнесом». Данная программа доказала свою эффективность на практике и оказала благотворное влияние на развитие бизнеса ряда всемирно известных компаний. Теперь у специалистов Узбекистана есть прекрасная возможность изучить CIMA.


Изучение включает мировой опыт и практику по следующим аспектам:

  • системы учета затрат;
  • бюджетирование;
  • принятие краткосрочных решений;
  • учет риска и неопределенности;
  • планирование и анализ затрат для укрепления конкурентного преимущества;
  • контроль и управление эффективностью деятельности центров ответственности;
  • развитие долгосрочных решений;
  • управленческий контроль и риски.


Обучение позволяет на практике детально изучить влияние определенных финансовых операций на бизнес-процессы и увидеть их отражение в результатах деятельности. По итогу применения изученных методик, участники смогут не только оптимизировать процессы компании, но также увеличить прибыль, учесть риски и выявить лучшие пути решения в неопределенных и сложных ситуациях.

Данный курс подойдет:

  • финансовым директорам;
  • владельцам бизнеса;
  • бухгалтерам с управленческим уровнем;
  • топ-менеджерам, владеющим базовыми финансовыми знаниями.


Обучение проводят сертифицированные бизнес-тренеры, имеющие практический опыт работы в международных компаниях на территории Узбекистана, а также прошедшие обучение CIMA и имеющие диплом об успешной сдаче экзаменов.

После обучения слушатели смогут:

  • применять отработанную практику крупных международных компаний;
  • с легкостью оперировать сложной финансовой информацией;
  • знать пути решения сложных ситуаций в компании;
  • работать в компании любого уровня и управлять крупными проектами.

Записавшись на практический курс «CIMA. Эффективное управление бизнесом», участник получает международную сертификацию.

Директор и основатель бизнес-школы Profi Training, пройдя обучение и запустив курсы, дала свой отзыв о выборе данной программы.


Телефоны для регистрации: (+998) 71−200−24−27, (+998) 90−957−24−27.

Подробная информация о CIMA доступна по ссылке.
Записаться на курсы можно по ссылке.
Сайт: uztraining.uz

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