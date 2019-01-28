Мировая практика использования финансовой информации

В зарубежных странах наблюдается активная тенденция обучения и подготовки специалистов по программе международного уровня «CIMA. Эффективное управление бизнесом». Данная программа доказала свою эффективность на практике и оказала благотворное влияние на развитие бизнеса ряда всемирно известных компаний. Теперь у специалистов Узбекистана есть прекрасная возможность изучить CIMA.





Изучение включает мировой опыт и практику по следующим аспектам:

системы учета затрат;

бюджетирование;

принятие краткосрочных решений;

учет риска и неопределенности;

планирование и анализ затрат для укрепления конкурентного преимущества;

контроль и управление эффективностью деятельности центров ответственности;

развитие долгосрочных решений;

управленческий контроль и риски.





Обучение позволяет на практике детально изучить влияние определенных финансовых операций на бизнес-процессы и увидеть их отражение в результатах деятельности. По итогу применения изученных методик, участники смогут не только оптимизировать процессы компании, но также увеличить прибыль, учесть риски и выявить лучшие пути решения в неопределенных и сложных ситуациях.

Данный курс подойдет:

финансовым директорам;

владельцам бизнеса;

бухгалтерам с управленческим уровнем;

топ-менеджерам, владеющим базовыми финансовыми знаниями.





Обучение проводят сертифицированные бизнес-тренеры, имеющие практический опыт работы в международных компаниях на территории Узбекистана, а также прошедшие обучение CIMA и имеющие диплом об успешной сдаче экзаменов.

После обучения слушатели смогут:

применять отработанную практику крупных международных компаний;

с легкостью оперировать сложной финансовой информацией;

знать пути решения сложных ситуаций в компании;

работать в компании любого уровня и управлять крупными проектами.

Записавшись на практический курс «CIMA. Эффективное управление бизнесом», участник получает международную сертификацию.

Директор и основатель бизнес-школы Profi Training, пройдя обучение и запустив курсы, дала свой отзыв о выборе данной программы.





Телефоны для регистрации: (+998) 71−200−24−27, (+998) 90−957−24−27.

Подробная информация о CIMA доступна по ссылке.

Записаться на курсы можно по ссылке.

Сайт: uztraining.uz

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