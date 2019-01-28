Мировая практика использования финансовой информации
В зарубежных странах наблюдается активная тенденция обучения и подготовки специалистов по программе международного уровня «CIMA. Эффективное управление бизнесом». Данная программа доказала свою эффективность на практике и оказала благотворное влияние на развитие бизнеса ряда всемирно известных компаний. Теперь у специалистов Узбекистана есть прекрасная возможность изучить CIMA.
Изучение включает мировой опыт и практику по следующим аспектам:
- системы учета затрат;
- бюджетирование;
- принятие краткосрочных решений;
- учет риска и неопределенности;
- планирование и анализ затрат для укрепления конкурентного преимущества;
- контроль и управление эффективностью деятельности центров ответственности;
- развитие долгосрочных решений;
- управленческий контроль и риски.
Обучение позволяет на практике детально изучить влияние определенных финансовых операций на бизнес-процессы и увидеть их отражение в результатах деятельности. По итогу применения изученных методик, участники смогут не только оптимизировать процессы компании, но также увеличить прибыль, учесть риски и выявить лучшие пути решения в неопределенных и сложных ситуациях.
Данный курс подойдет:
- финансовым директорам;
- владельцам бизнеса;
- бухгалтерам с управленческим уровнем;
- топ-менеджерам, владеющим базовыми финансовыми знаниями.
Обучение проводят сертифицированные бизнес-тренеры, имеющие практический опыт работы в международных компаниях на территории Узбекистана, а также прошедшие обучение CIMA и имеющие диплом об успешной сдаче экзаменов.
После обучения слушатели смогут:
- применять отработанную практику крупных международных компаний;
- с легкостью оперировать сложной финансовой информацией;
- знать пути решения сложных ситуаций в компании;
- работать в компании любого уровня и управлять крупными проектами.
Записавшись на практический курс «CIMA. Эффективное управление бизнесом», участник получает международную сертификацию.
Директор и основатель бизнес-школы Profi Training, пройдя обучение и запустив курсы, дала свой отзыв о выборе данной программы.
Телефоны для регистрации: (+998) 71−200−24−27, (+998) 90−957−24−27.
Подробная информация о CIMA доступна по ссылке.
Записаться на курсы можно по ссылке.
Сайт: uztraining.uz
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