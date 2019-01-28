Нодир Собирович Отажонов назначен заместителем советника президента Узбекистана по вопросами инвестиций и внешнеэкономических связей, сообщили «Газете.uz» источники в правительстве.

На этой должности ранее работал Эльёр Ганиев, вновь ставший заместителем премьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей.

До назначения Нодир Отажонов с августа 2017 года работал вице-премьером — руководителем Комплекса по вопросам развития внешнеторговой деятельности, экспортного потенциала, машиностроения, автомобильной и электротехнической промышленности, стандартизации продукции.

Нодир Отажонов (1967 года рождения) — выпускник Андижанского сельскохозяйственного института (1993), Наманганского инженерно-педагогического института (1999) и Банковско-финансовой академии (2000).

В 1993—2007 годах работал в системе Министерства финансов Узбекистана. В 2007—2010 годах был директором компании «Узавтосаноатлизинг». В 2010—2017 годы занимал должность председателя правления акционерной лизинговой компании «Узсельхозмашлизинг» (ныне преобразованную «Узагролизинг»). В 2017—2018 годы возглавлял «Узагротехсаноатхолдинг».

Ранее мы сообщали, что создается Министерство инвестиций и внешней торговли путем слияния Государственного комитета по инвестициям и Министерства внешней торговли. Его возглавил бывший председатель ассоциации «Узчармсаноат» Сардор Умурзаков.

Бывший заместитель премьер-министра Сухроб Холмурадов был освобожден от должности вице-премьера — руководителя Комплекса по вопросам инвестиций, инновационного развития, координации деятельности свободных экономических и малых промышленных зон, а также председателя Госкоминвестиций, в связи с переходом на другую должность.

Таким образом, стартовал процесс формирования «компактного» Кабинета Министра, о необходимости которого ранее заявлял президент. Ожидается, что в ближайшие дни структура правительства будет преобразована.