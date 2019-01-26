С 25 января по 25 февраля в Ташкенте проходит акция «Сделай шаг к здоровой жизни!» Мероприятие организовано Министерством здравоохранения Узбекистана совместно со Всемирной организацией здравоохранения.

Цель акции — повысить медицинскую грамотность населения, усилить внимание людей к своему здоровью, повышение физической активности, призыв к правильному питанию и отказу от курения, сообщили в пресс-служба Минздрава.

Мероприятие охватит общественные места Мирабадского, Яшнабадского, Юнусабадского и Шайхантахурского районов столицы. В махаллях, организациях, на предприятиях, а также в супермаркетах korzinka.uz созданы «площадки здоровья», где будут проводиться «уроки здоровья», а в образовательных учреждениях пройдут акции «Голосуем за территорию без табака».

Запланированы рейды по соблюдению правил продажи алкогольной и табачной продукции, борьбе со стимулированием реализации табачных изделий, а также созданию на работе, в общественном транспорте и в общественных местах территорий без табака.

Согласно оценкам, у половины населения Узбекистана имеется избыточный вес, у 31% — высокое артериальное давление. Основные причины — малоподвижность и неправильное питание. Несмотря на обилие и доступность фруктов и овощей, в ежедневном рационе питания они ограничены.

Ранее сообщалось, что неинфекционные заболевания (НИЗ) ежегодно становятся причиной 78% всех смертей в стране. Более одного из четырех граждан страны умирает от НИЗ, не достигнув 70-летнего возраста, то есть преждевременно.