В результате ДТП, произошедшего в ночь на 26 января на ул. Абдуллы Кадыри в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента, скончались три человека, одна женщина получила травмы, сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

Сообщение об аварии около Экопарка поступило в ГУВД примерно в 2:00. Автомобиль Nexia, управляемый 25-летним Асрорбеком Т., столкнулся со столбом под рекламным баннером. В машине находились три пассажира — женщины.

В результате столкновения водитель и две пассажирки скончались на месте, третья госпитализирована, врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

Предварительная причина ДТП — значительное превышение скорости, приведшее к потере управления автомобилем.