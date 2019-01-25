«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет рецепты блюд, которые можно приготовить всего за полчаса.
Салат из капусты и помидоров
Полезный салат из свежих овощей можно приготовить всего за 15 минут. В его составе капуста, помидоры, огурцы и заправка с укропом. Салат получается сочным и ароматным, подходящим к обеду или ужину в качестве дополнения к гарниру.
Немецкий салат
Сытный пикантный салат в немецком стиле хорош и в качестве закуски, и как гарнир. Оригинальный вкус ему придают маринованные огурцы и копченая говядина. Подавать салат можно в теплом и холодном виде. На приготовление этого салата уйдет 30 минут.
Салат с рукколой
За 15 минут из рукколы, салата «Айсберг» и помидоров можно приготовить свежий, пряный и сочный салат, который подойдет даже в качестве гарнира к мясным или рыбным блюдам. Заправка состоит из оливкового масла и лимонного сока — с ней салат получается легким и еще более ароматным.
Мини-запеканки
На приготовление порционных запеканок с макаронами, колбасой и сыром уйдет всего полчаса. Интересная и непривычная подача простой запеканки может понравиться всей семье. С этим блюдом справятся даже начинающие кулинары, поскольку оно очень простое в приготовлении.
Жареные колбаски
Когда совсем не хочется готовить обед или ужин, на помощь придут жареные на гриле колбаски. На их приготовление уходит 20 минут, а готовое блюдо получается ароматным и с хрустящей румяной корочкой. К таким колбаскам отлично подходит свежий салат с рукколой и помидорами.
Курица с ананасами
Это необычный вариант ужина в азиатском стиле. Курица получается сочной и пикантной за счет добавления консервированного ананаса. Фрукты должны остаться хрустящими, это создаст интересную контрастную текстуру с мясом. Гарнир к такой курице нужен совсем простой: например, отварной рис.
Овсяное печенье
Сделать привычное овсяное печенье интереснее помогут орехи и чернослив. Такое печенье — отличный вариант здорового перекуса, который можно дать детям в школу или взять с собой на работу. Весь процесс приготовления займет всего полчаса.
Лимонные мини-кексы
Обычно на выпечку тратится куда больше 30 минут. Но эти лимонные кексы — одно из исключений. Пышные, воздушные и практически невесомые, они будут готовы за полчаса. Вкус кексов становится более насыщенным со временем, поэтому на ночь их можно убрать в холодильник, завернув в пленку.
Пончики «Орео»
Шоколадные пончики с аппетитной шапкой из сливочного крема тоже будут готовы за 30 минут. Они обязательно придутся по вкусу любителям шоколада: тесто получается пористым, с насыщенным ароматом какао, а легкий крем «Орео» отлично сочетается с пончиками.
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