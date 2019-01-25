Жертвами дорожно-транспортных происшествий в Узбекистане в прошлом году стали 2262 человека, сообщила пресс-служба МВД страны. По сравнению с 2017 годом число погибших снизилось на 8,5% (с 2473 человек), однако цифра остается очень высокой — почти 6,2 человека в день.

Число получивших телесные повреждения в дорожных авариях составило 8458 человек, уменьшившись по сравнению с предыдущим годом на 12,2% (с 9637 человек).

Отметим, что Всемирная организация здравоохранения в своих регулярных докладах приводит другие цифры. К примеру, если в 2016 году Узбекистан официально сообщил о 2496 погибших на дорогах, то ВОЗ оценила эту цифру в 3617 человек (Доклад ВОЗ о состоянии безопасности дорожного движения в мире, 2018 год). ВОЗ поясняет расхождение в цифрах использованием разными странами разной методологии подсчета и регистрации случаев погибших в ДТП.

Международная организация отмечает в Узбекистане высокую разрешенную скорость движения в населенных пунктах (70 км/ч, при этом контроль в основном осуществляется вручную), недостаточные требования по использованию ремней безопасности и детских автокресел, а также несовершенство стандартов на автотранспортные средства.

В выступлении по случаю 26-летия принятия Конституции в декабре президент Шавкат Мирзиёев назвал высокую смертность на дорогах в Узбекистане «трагедией» и «огромной утратой». Глава государства привел пример канадского города Калгари, где эффективно борются со смертностью на дорогах (об опыте этого города ранее писала «Газета.uz»).

МВД напоминает, что согласно Концепции обеспечения безопасности дорожного движения в Узбекистане на 2018−2022 годы запланированы совершенствование нормативно-правовой базы, комплексное улучшение дорожной инфраструктуры, а также повышение правовой культуры и укрепление дисциплины участников дорожного движения. При этом если в проекте концепции предлагалось снизить максимальную разрешенную скорость с 70 до 60 км/ч, то в принятом варианте этого пункта нет.

Тому, как сделать улицы удобнее и безопаснее, «Газета.uz» посвятила много статей в рамках проекта «Ташкент Мечты».