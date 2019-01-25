«Городок ученых» в Кибрайском районе Ташкентской области займет территорию в 60,66 га, проект соответствующего постановления Кабинета Министров опубликован для обсуждения.

На земельных участках, переданных, как указано в проекте, хокимияту Ташкента, планируется построить объекты научно-исследовательских учреждений Академии наук Узбекистана.

Государственная собственность, высвобождаемая учреждениями Академией наук, как ожидается, будет передана на конкурсной основе инвесторам взамен вновь возводимых объектов.

В их числе — здания и помещения, занимаемые институтами ботаники, математики, микробиологии, биоорганической химии, общей и неорганической химии, химии растительных веществ и химии полимеров, институтом нон-плазменных и лазерных технологий, физико-техническим институтом «Физика солнца» и международный институт солнечной энергии.

В июле 2018 года президент поручил разработать генеральный план поселка Улугбек, который должен стать научным городком. Он сообщил о планах переместить туда научно-исследовательские институты, а также отметил необходимость расширения территории поселка, строительства зданий для институтов, нового жилья, школ и мест отдыха, улучшения транспортной связи между поселком и центром столицы, строительству здесь станции надземного метро.