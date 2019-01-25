В 2018 году объем совокупного дохода населения Узбекистана составил 286,3 трлн сумов, увеличившись за год на 10,3%, сообщил Государственный комитет по статистике. Совокупный доход на душу населения составил 8,686 млн сумов, реальный совокупный доход — 7,391 млн сумов.

Совокупный доход — валовый доход перед вычетом из него обязательных и иных отчислений. Включает в себя денежные доходы, доходы в натуральной форме и постоянные поступления. Реальный доход характеризует номинальные доходы с учетом изменения розничных цен и тарифов и представляет собой реальную покупательскую способность населения.

Наиболее высокий среднедушевой совокупный доход отмечен в Ташкенте — 16,2 млн сумов, Навоийской области — 13,5 млн сумов, Бухарской — 10,8 млн сумов, Ташкентской — 9,1 млн сумов и Андижанской областях — 8,3 млн сумов. Наименьший показатель зафиксирован в Каракалпакстане — 6,3 млн сумов и Наманганской области — 6,8 млн сумов.

Основные доходы населения приходятся на трудовую деятельность — 71,1% и трансферты — 23,5%. Доходы от собственности составляют 3,5%, от производства услуг для собственного потребления — 1,8%.

Доходы от собственности выросли на 33,5% — до 9,9 трлн сумов. При этом на долю Ташкента пришлось 69%.

В структуре доходов от трансфертов социальные (пенсии, пособия, стипендии, дотации и другие) составили 38,7%, прочие (переводы денег из других стран и другие) — 61,3%.

Изменения размера пенсий, пособий и стипендий способствовали росту совокупного дохода населения на 2,3%. Объем денежных переводов из-за границы увеличился на 64,6%, а их доля в совокупном доходе выросла на 3%.





Большая часть денежных переводов из-за границы приходится на Хорезмскую (23,2%), Самаркандскую (19,3%) и Андижанскую области (19%). Меньше всего их поступило жителям Навоийской (5,1%), Ташкентской (5,4%) и Джизакской областей (6,2%).