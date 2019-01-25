Нажмиддинходжа Шухратович Шарипов назначен председателем вновь образованного Антимонопольного комитета, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе ведомства.

До назначения он с мая 2018 года занимал должность первого заместителя председателя Государственного комитета по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции.

Нажмиддинходжа Шарипов (1983 г. р.) окончил Ташкентский финансовый институт (2005) и Высшую школу бизнеса (2012) по специальности банковское дело, международные валютно-кредитные отношения.

С 2003 года занимал различные должности в системе Госконконкуренции. В 2016—2018 годы работал в Кабинете Министров.

Антимонопольный комитет является правопреемником Госкомконкуренции по всем его правам, обязательствам и договорам в части антимонопольного регулирования, развития конкурентной среды, контроля за деятельностью субъектов естественных монополий и лицензирования товарно-сырьевых бирж.

На базе Госкомконкуренции также образованы Агентство по управлению госактивами (возглавил Нодир Джураев) и Агентство по развитию рынка капитала (возглавил Атабек Назиров).