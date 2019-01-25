Единый национальный календарь культурно-развлекательных, спортивных, выставочных и других массовых мероприятий опубликован на обновленном сайте Государственного комитета по развитию туризма.

Каждый месяц включает краткий анонс запланированных событий. Например, в марте, по данным Госкомтуризма, состоится не менее 30 мероприятий, включая те, что посвящены празднованию Международного женского дня и Навруза, а также отраслевые выставки, Гран-при по дзюдо и театральная неделя.

В анонсах указаны дата и место проведения мероприятия, а также его организаторы и контактная информация.