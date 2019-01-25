«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагает читателям подборку из шести интересных вариантов досуга в Ташкенте на 26 и 27 января.





В столице проходят три премьеры фильмов: «Холмс & Ватсон», «Астрал: Новое измерение» и «Волки и Овцы: Ход свиньей».

Продолжаются показы фильмов «Крид 2», «Стекло», «Путь домой», «Начни сначала», «Мэри Поппинс возвращается», «Снежная Королева: Зазеркалье», «Т-34», «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел», «Берлин-Аккурган», «Исломхужа», Quyosh yurti pahlavoni, Tinchlik ortida, Istanbullik milliarder, Gildirakli uy.

26 января в 18:30 школа искусств Focus приглашает желающих на бесплатный просмотр фильма «Берлин-Аккурган».





26 января в театре Марка Вайля пройдет премьера спектакля «Кабаре X studio». В программе зрителей ждут творческие работы студийцев за три года обучения: танцевальные, вокальные номера и пластические этюды.

27 января ГАБТ имени Алишера Навои представит оперу в трех действиях «Лючия ди Ламмермур».





Стендапер Павел Ким 27 января выступит в Молодежном театре с сольной программой «Жизненно».

26 января во Дворце искусств «Туркистон» состоится концерт Национального симфонического оркестра.





Встреча в формате Runner Talks состоится 26 января в GroundZero Kitob Olami, где Алексей Сидоренко и Сергей Бодров расскажут о триатлоне и соревнованиях IRONMAN.

Арт-студия «Миг творчества» проведет мастер-класс «Фриланс профессии — успех на расстоянии», на котором участники смогут узнать, как работать удаленно и зарабатывать для себя.





Ресторан «Путешественник» 26 января приглашает на мастер-классы, где дети смогут создать объемную аппликацию животных и приготовить манник.

27 января во время дня открытых дверей в Zlotnikov dance centre у посетителей будет возможность попробовать популярные стили танцев с преподавателями школы.

Развить в детях креативное мышление через рисование поможет мастер-класс от арт-студии Art Hameleon, который пройдет 27 января.





26 января в магазине настольных игр Hobby Games пройдет бесплатная игротека. В распоряжении участников будут различные игры на логику, интеллект и стратегическое мышление.

Семейная игротека «Ларец чудес» приглашает пройти квест на смекалку, сообразительность и скорость реакции.

Все мероприятия в Ташкенте — в календаре Afisha.uz.

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